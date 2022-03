Vorsichtig, aber doch: Die Rückkehr der Weltstars

Eine wichtige Frage ist auch, ob sich die Menschen schon sicher genug fühlen, um sich eventuell maskenlos in ausverkaufte große Arenen zu stellen. Tatar: „Ich nehme an, dass wir einen Anpassungsprozess haben werden. Ich war letzte Woche in London und dort war es so, als würde es Corona nicht mehr geben. Die Leute akklimatisieren sich so weit wie möglich an die Normalität und haben wieder Spaß an der Sache. Das hat man letzten September bei unserem ,Nova Rock Encore‘ gesehen, obwohl das auch noch mitten in der Pandemie war.“