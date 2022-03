Waldviertler Firma beliefert Firma von Jeff Bezos

Firma genießt weltweit guten Ruf

Test-Fuchs hat bereits mehr als 600 Mitarbeiter und verfügt über Produktions- und Servicestandorte in Österreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Singapur, China und den USA. Den Erfolg der neuen Geschäftsbeziehung mit dem amerikanischen Milliardär sieht die Firma eng mit dem 2017 eröffneten Betriebsstandort in Brecksville in Ohio verbunden. Aber auch in der Marktführerrolle von Test-Fuchs: Denn die verwendeten Hydraulikaggregate genießen bereits jetzt weltweit einen hervorragenden Ruf in der zivilen Flugzeugbau- und Wartungsindustrie.