LeBron James verliert mit LA Lakers schon wieder

Die Chancen der Los Angeles Lakers auf die direkte Qualifikation für die Play-off-Phase in der NBA werden zusehends geringer. Am Dienstag kassierten die Lakers gegen die Dallas Mavericks eine 104:109-Niederlage und mussten damit zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Spielen als Verlierer vom Parkett. Dabei lag der Rekordchampion aus Kalifornien bereits mit 21 Punkten voran. Mavs-Star Luka Doncic kam auf 25 Zähler, LeBron James aufseiten der Lakers hatte 26 Punkte.