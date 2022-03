Kampf mit allen Mitteln | Schweres Versagen

Von früh bis spät prasselten sie gestern wieder in die Redaktion herein - die neuesten Nachrichten aus der Ukraine. Und so berichten wir in der heutigen Ausgabe der „Krone“ etwa von der „Generalprobe“ zur Schlacht um Kiew, dem Trommelfeuer, dem die russischen Angreifer die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw aussetzen genauso wie über die schreckliche Situation der Kinder im Krieg. Aber wir schreiben auch über die offenbar wirksamen Sanktionen gegen Russland. Und die Bereitschaft der Ukrainer, den Russen um jeden Preis Paroli zu bieten. Tatsächlich greifen sie dabei zu allen nur denkbaren Mitteln: So füllen sie etwa Benzin und Styropor in leere Glasflaschen, um damit Molotow-Cocktails zu produzieren und es nähen Frauen dunkle Stoffstreifen auf Schnüre, um diese zu Tarnnetzen zu verknoten. Ein verzweifelter Kampf mit allen Mitteln!