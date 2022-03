Ungeimpfte trotz Lockdown deutlich mehr unterwegs

Bis vor Kurzem noch war in Österreich ein sogenannter Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Von Beginn an kamen jedoch Zweifel an der Maßnahme auf, gab es doch kaum wirksame Kontrollen, ob die Betroffenen sich auch tatsächlich daran halten würden. Eine Analyse der Universität Wien zeigt nun, dass der Effekt tatsächlich nur sehr gering gewesen sein dürfte.