Impfkampagnen können Skeptiker nicht überzeugen

„Impfkampagne nur mit begrenzter Wirkung“

„Unsere Ergebnisse zeigen also, dass offizielle Impfkampagnen in der Gruppe der ungeimpften Österreicher*innen nach zwei Jahren Corona-Krise nur noch eine begrenzte Wirkung zeigen können“, resümieren die Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack und der Kommunikationswissenschaftler Jakob-Moritz Eberl. Staatliche Bemühungen in diese Richtung würden also nicht den gewünschten Effekt erzielen. Einziger Anknüpfungspunkt sei noch das Lehrpersonal, das zumindest jüngere ungeimpfte Menschen noch erreichen könne.