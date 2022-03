Kreml denkt weiterhin nicht an einen Kurswechsel

Obwohl die Sanktionen westlicher Staaten Russlands Wirtschaft enorm unter Druck setzen, denkt der Kreml offenbar nicht daran, einzulenken. Es gebe zwar Verhandlungen mit der Ukraine, aber keine Pläne für Gespräche der beiden Präsidenten, so Kreml-Sprecher Dimitri Peskow (siehe Bild oben) am Dienstag. Er wies zudem die Vorwürfe zurück, dass Russland bewusst zivile Ziele in der Ukraine angreife.