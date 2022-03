Jetzt fix: Josefimarkt feiert heuer sein Comeback

Am Faschingsdienstag trafen sich Vertreter der Wirtschaftskammer, Fieranten, die Agrargemeinschaft um Obmann Franz Prosen und Schausteller zum „Runden Tisch“. „Der Krämer- und Josefimarkt findet wie gewohnt statt. Wir hoffen natürlich auf ein Jahrhundertwetter“, sagt Marktreferent Andreas Kutej. An die 100 Fieranten werden in der Marktgemeinde vertreten sein. „Wir sind glücklich, dass wir nach der langen Zeit der Pandemie ein bisschen in die Normalität zurückkehren können“, so der Marktreferent.