Sommersemester: Uni-Betrieb nun wieder in Präsenz

Das Sommersemester an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt ist angelaufen, und zwar zum ersten Mal wieder vollständig in Präsenz. Nach den restriktiven Covid-Maßnahmen erfolgen an der Uni erste Lockerungen. Bis 31. März will man den weiteren Verlauf beobachten, dann entscheiden wie’s weitergehen soll.