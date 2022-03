LH Kaiser trifft Frankreichs Präsident Macron

Landtagswahl am 5. März 2023

Der Krieg führt dazu, dass alle Ankündigungen mit Vorbehalt zu genießen sind. Auch die, dass praktisch die gesamte grüne Parteispitze am Samstag bei der Landesversammlung der Kärntner Grünen in Feldkirchen mit Grußworten oder Reden vertreten sein wird: Vizekanzler Werner Kogler, Ministerin Leonore Gewessler und Klubobfrau Sigrid Maurer. Dabei geht es auch um die Wahl und Präsentation des Landesvorstandes und der ersten Listenplätze für die am 5. März 2023 stattfindende Landtagswahl.