Russell warnt vor „echtem F1-Sicherheitsproblem“

Die Piloten kämpften bei den Tests in Barcelona mit dem sogenannten „Porpoising“. In der kommenden Saison setzen die Teams wieder auf einen „Ground-Effect“. Heißt: Die Boliden sind aerodynamisch nicht mehr ganz so sensibel. Erstmals seit den 1980er-Jahren kehrt nun aber auch das Hüpfen der Autos zurück - hier zu sehen im Video: