Steyrer holt ukrainische Verwandte aus Krakau

Unterstützer auf Facebook gefunden

„Wir stehen telefonisch mit ihnen in Kontakt und hoffen, dass sie am Montag im Laufe des Tages in Krakau ankommen und dann vorerst in Sicherheit sind“, sagt Johann Pysz aus Steyr. Der 62-Jährige, der seit fünf Jahren mit der Ukrainerin Oksana – sie arbeitet im Klinikum Steyr – verheiratet ist, will ihre Verwandten mit dem Auto in Krakau abholen. „Ich hab’ auf Facebook gefragt, ob mir jemand einen Kleinbus für neun Personen leihen könnte. Das hat zwar nicht geklappt, doch ein Ungar aus dem Stadtteil Christkindl hat angeboten, ebenfalls mit seinem Privatauto mit nach Polen zu fahren, sodass wir alle nach Österreich bringen können“, freut sich Pysz.