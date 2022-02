Zweites Semester startet mit neuen Corona-Regeln

So gilt wieder für alle Schüler Präsenzpflicht, Ausnahmen gibt es für Risikogruppen. Am Sitzplatz muss keine Maske mehr getragen werden. Liegen Verdachtsfälle vor, werden nicht mehr automatisch ganze Klassen auf Distance Learning umgestellt - wie jeweils verfahren wird, obliegt nun der Bildungsdirektion. Zudem dürfen externe Personen wieder an die Schule kommen.