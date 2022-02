Rudi Anschober: Net Woyne! - Nein zum Krieg!

Ich bewundere ihren Mut. Viele von ihnen haben Verwandte in der Ukraine. Dort tragen Kinder Anstecker mit ihrer Blutgruppe, belegen seit Wochen Erste-Hilfe-Kurse, verstecken sich nun in Kellern, Bunkern und der U-Bahn in Kiew. Viele Zivilisten haben zu den Waffen gegriffen, Hunderttausende Menschen sind in Todesangst auf der Flucht, Zehntausende helfen ihnen in den Nachbarländern.