ÖVP-Korruptionsvorwürfe: Untersuchen ja, aber wie?

In Europa ist Krieg. Zugleich werden fast alle Coronaregeln abgeschafft. Da gehen andere Dinge in der Innenpolitik unter. Manchmal ist das einer Partei ja willkommen. Die ÖVP freut sich klarerweise nicht auf den „ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss“ im Parlament. Doch haben Demokratie und Kontrolle keine Kriegs- oder Pandemiepause. Das ist gut so. Ist auch alles bestens, wie der Ausschuss abläuft?