Prozess wegen Mordversuchs: Dieb (69) stach zu

Der Gärtner war diesmal nicht der Täter, sondern das Opfer: Der 47-jährige Gartenfachmann aus Braunau überraschte einen Einbrecher (69) in seinem Betrieb. Bei der anschließenden Verfolgung stach ihn der Dieb mit einem Messer viermal in die Brust. Am Dienstag steht der Angreifer wegen Mordversuchs vor Gericht.