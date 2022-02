Das Ende der Leidenszeit rückt für Sandro näher

Ingolitsch‘ Geduld auf harte Probe gestellt

Seine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt, das Comeback in der Bundesliga rückt aber immer näher. Daran ändern auch kleine Rückschläge nichts. „In den letzten Wochen hatte ich Probleme mit der Patellasehne. Daher dauert es noch ein bissl, bis ich in der Liga spielen kann“, erklärt er. Spätestens bis zur Länderspielpause Ende März will Ingolitsch wieder bei hundert Prozent sein und neu durchstarten. Zumal Sandro, seit Sommer ’20 Wahl-Grazer, endlich die tolle Atmosphäre in der Murmetropole genießen möchte.