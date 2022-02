Golf: Straka katapultiert sich ins Spitzenfeld

Straka hat nur zwei Schläge Rückstand auf die ersten Verfolger Bergers, befindet sich am Wochenende also in einer guten Angriffsposition. Schwab ist nach einer 67er-Runde und Platz fünf zum Auftakt trotz des Rückfalls weiter auf Tuchfühlung mit den Top Ten. „Heute lief es nicht so klaglos wie in der ersten Runde. Es gab keine gröberen Fehler, abgesehen von einem Wasserball auf der 15, wo ich ein Doppel-Bogey hinnehmen musste“, berichtete der Steirer. Schwab ist überzeugt: „Die Chance auf einen Spitzenplatz lebt.“