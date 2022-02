Mit Crossfit in alter Garage begonnen

In einer Zeit, in der es Crossfit in Kärnten noch gar nicht gegeben hat, verwandelte Marco Breithuber eine alte Autowerkstatt in eine Crossfit-Box. Heute betreibt der Klagenfurter auf einem Areal von 1600 m² die Box „Crossfit 9020“. „Hier verschaffen wir unseren Kunden die beste Stunde des Tages. Das ist unser Motto!“, verrät der Sportler im „Krone“-Sportpodcast.