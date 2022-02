Familie kracht kurz vor Entbindung in Pkw

Einen Schutzengel mit an Board hatte in der Nacht auf Freitag eine Hochschwangere in der Pulverturmgasse in Wien-Alsergrund: Auf dem Weg, die 40-jährige Mutter zur Entbindung in das Krankenhaus zu bringen, kollidierte das Fahrzeug der fünfköpfigen Familie mit einem weiteren Pkw auf der Kreuzung zum Währinger Gürtel. Die Mama blieb bei dem Unfall zum Glück unverletzt, die restlichen Familienmitglieder - der Vater und ihre drei Kinder im Alter von einem bis acht Jahren - erlitten leichte Prellungen.