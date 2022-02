Raffl mit knapper Niederlage in Nashville

Michael Raffl hat am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit den Dallas Stars knapp mit 1:2 gegen die Nashville Predators verloren. Der Kärntner kam 12:29 Minuten zum Einsatz, auf das Scoreboard schaffte er es nicht. Zdeno Chara von den New York Islanders bestritt bei der 3:4-Niederlage n.P. gegen die San Jose Sharks sein 1.652 Spiel und brach damit den Rekord von Chris Chelios für die meisten Partien eines Verteidigers in der NHL-Geschichte.