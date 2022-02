Österreichische Rodler aus Moskau verbannt

„Wir haben in der Früh am Handy von westlichen Medien vom Einmarsch erfahren, die halben Informationsträger waren jedoch schon gesperrt“, erzählt Nationaltrainer und Sportdirektor Gerald Kammerlander. „Von Krieg hat man nicht viel mitbekommen. Die Stimmung in Moskau war relativ gelassen.“ Nicht so bei den Österreicherin. Das Team war am Montag angereist, obwohl der Einmarsch in die Ukraine kurz bevorstand.