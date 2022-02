Militärstratege: „Putin wird Plan durchziehen“

Das Aufgebot an Streitkräften deute auf ein größeres Vorhaben hin. Ein klares Ziel Putins sei es jedenfalls, „die Ukraine in ihrer jetzigen Form zu zerstören und die Regierung abzusetzen“, so Feichtinger gegenüber der APA. Mögliche Szenarien: Der Vormarsch könnte bei einer gewissen Linie enden, etwa beim Fluss Dnjepr. Russland könnte aber Kiew erobern und Forderungen an die ukrainische Regierung stellen. Es könnte auch sein, dass Russland die Kontrolle über große Teile im Osten übernimmt. Die Ukraine könnte auch kapitulieren, dafür sei es aber noch zu früh.