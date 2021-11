„Bald gibt es gar keine Pflegekräfte mehr“

Die Probleme in der Pflege betreffen mittlerweile sogar die Auszubildenden in den verschiedenen Sparten. Fehlende finanzielle Unterstützung, Wertschätzung und Ausbildungsplätze sowie Praktika, bei denen auch die Schüler unter dem Personalmangel leiden. Den Auszubildenden reicht‘s! Sie gehen daher am Dienstag in Wien auf die Straße. Unter dem Motto „Gesundheitskollaps - Und die Bundesregierung schaut zu“ fordern sie weitreichende Reformen.