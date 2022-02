Bis 2030 fehlen 100.000 Pflegekräfte in Österreich

„Verlieren Interessierte, bevor sie Ausbildung beginnen“

Diakonie-Direktorin Maria Moser fordert indes einen unkomplizierten und finanziell umsetzbaren Jobwechsel in den Pflegebereich, um den Mangel an Personal schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. „In erster Schritt sind Informationen aus einer Hand. Die richtige Ausbildung zu finden ist so kompliziert, dass manche nach der sechsten Googlesuche und dem vierten Telefonat aufgeben. Wir verlieren Interessierte, bevor sie überhaupt eine Ausbildung beginnen, das ist absurd“, so die Expertin.