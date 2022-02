Auch für Möbel müssen wir wohl bald mehr zahlen

Schwierige Zeiten für Möbelfabrikanten

Klar ist: Viele Möbelfabrikanten sind in einer schwierigen Lage. Zwar haben sie in der Pandemie vom „Cocooning“-Trend profitiert - anstatt zu reisen oder für anderweitige Freizeitaktivitäten Geld auszugeben, investierten die Menschen in die eigenen vier Wände oder in den Garten, um es da schön zu haben. Doch die zwischenzeitliche Schließung von Filialen als Corona-Maßnahme war Gift fürs Geschäft und die Lieferketten-Probleme sind es immer noch. Unlängst ergab eine Branchenumfrage, dass die Produktion von 44 Prozent der Möbelfirmen wegen Materialknappheiten eingeschränkt oder verzögert war.