Ikea will seine Preise weltweit deutlich erhöhen

Der schwedische Möbelhändler Ikea will die Preise kräftig anheben. Geplant seien Preiserhöhungen von 9 Prozent im weltweiten Durchschnitt, teilte ein Sprecher von Ikea in Deutschland am Donnerstag mit. Der Schritt betreffe „alle Sortimentsbereiche und alle Länder“. Wesentlichster Grund für den Schritt ist die Corona-Krise.