Schützenhilfe für ausgebrannte Lehrer

Die ÖVP Wien warnt schon länger vor einem bevorstehenden Lehrernotstand. Zu viele Schüler pro Klasse, Sprachbarrieren und explodierende Administration bereiten Probleme im Klassenzimmer. Jetzt feiert die Oppositionspartei einen politischen Erfolg: Die Bildungsdirektion lädt am 31. März zu einem Ständigen Beirat, ein Gremium mit 40 Interessensvertretern, zum Thema Lehrerarbeitsplatz. Die Volkspartei setzt auf Einbindung: „Wir rufen Lehrer, Eltern und Direktoren dazu auf, sich mit ihren Vorschlägen zur Bekämpfung des Lehrermangels in Wien aktiv einzubringen!“ Das und weitere spannende Themen lesen Sie in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.