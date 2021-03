Neue unbekannte Naturkraft am CERN entdeckt?

Die im Fokus stehende Unregelmäßigkeit ist gemäß Mitteilung erstmals 2014 am CERN beobachtet worden: Beim Zerfall von Mesonen (das sind instabile subatomare Teilchen, Anm.) in Elektronen und Myonen (Elementarteilchen, die Elektronen sehr ähnlich, aber schwerer sind, Anm.) war das Resultat anders, als es die Theorie verlangt. Aber so klar wie jetzt sei die Diskrepanz damals nicht gewesen, so Serra. Mittlerweile seien in Japan und den USA dieselben Abweichungen zum erwarteten Standard festgestellt worden.