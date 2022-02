Salzburgs Alleingang: Jaissle schreibt Geschichte

„Gratuliert wird aber erst am Ende der Meisterschaft“

Angesichts der nun vorliegenden Ausgangslage - 16 Siege in 20 Runden bei 46:13 Toren und nur einer Niederlage - dürfte sich Salzburg die Meistertrophäe nur abholen müssen. Dutt meinte dazu: „Der Abstand ist groß, gratuliert wird aber erst am Ende der Meisterschaft.“ Zumindest im Cup-Halbfinale am 2. März wollte man den Titelverteidiger ärgern. Kollege Jaissle meinte höflich: „Es wird noch spannend nach der Punkteteilung.“ Er hoffte jedoch, „dass wir so weitermarschieren“. Am besten fasste das Salzburger Selbstverständnis wohl Torschütze Sucic zusammen. „Uns interessiert nur, wie wir spielen“, sagte der Kroate.