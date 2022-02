Erleichterungen zum Start des Sommersemesters

Geändert werden in Salzburg nun auch die Quarantäneregeln, die bisher sehr streng ausgelegt waren. So musste bei zwei positiven Antigentests in einer Klasse innerhalb von drei Tagen ins Distance Learning gewechselt werden. Das wird jetzt erst nach zwei positiven PCR-Tests innerhalb von fünf Tagen passieren. Apropos Tests: Gutschi ist weiterhin für die Tests in den Schulen. „Die Frage ist aber, wie oft sie durchgeführt werden sollen. Dazu gibt es noch keine Entscheidung.“ Eine deutliche Reduzierung der Tests fordert Elternvertreterin Gabath. Eine Ausnahme stellt der heutige Tag dar. „Alle Kinder haben vor den Ferien zwei Antigentests bekommen. Ich hoffe, alle kommen am Montag schon getestet in die Schule.“