Keine Feste: Feuerwehren fehlen 9 Millionen Euro

„Drei Jahre ohne Fest wären schwierig“

Ein Blick in die steirischen Veranstaltungskalender zeigt: Zumindest angekündigt sind für heuer schon so einige Feuerwehrfeste. So etwa auch das traditionelle zweitägige „Troger Sommerfest“ der Freiwilligen Feuerwehr Viertelfeistritz (Bez. Weiz), das Mitte Juli über die Bühne gehen soll. „Hoffentlich wird’s heuer was. Drei Jahre ohne Fest wären schon echt schwierig“, sagt Kommandant Martin Maier. „Die Musik ist organisiert, und auch wenn 3 G Auflage sein wird, wollen wir das durchziehen!“ Hannes Baumgartner