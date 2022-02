Endlich wieder Schultheater mit „Ulysses“!

Großartige Parodie auf Homers Epen

Vor 300 Jahren als Parodie auf die pathetischen Heldendramen eines in Kopenhagen eröffneten deutschen Theaters geschrieben, hat Holbergs Fassung der berühmten Epen Homers bis heute nichts an Frische und Humor verloren. Im Mittelpunkt von „Ilias“ und „Odyssee“ steht interessanterweise nicht der namensgebende Titelheld, der listige König von Ithaka, sondern sein Diener Kilian, ein gewitzter Pazifist. Und ganz nebenbei spielt Holberg auch noch zum allerersten Mal in der Theatergeschichte mit Sein und Schein auf der Bühne. Dementsprechend gibt es auch - oder vielleicht sogar gerade für jene, die den griechischen Helden-Stoff kennen - so manche Überraschung.