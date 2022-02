Bonus-Reparatur | „Speed kills“

Nicht blitzartig, aber doch rasch stellte sich heraus, dass man „Speed kills“ - wörtlich: „Geschwindigkeit tötet“ - auch andersrum verstehen kann und auch muss: Geschwindigkeit bei Projekten kann auch diese selbst vernichten. Das scheinen wir gerade dieser Tage wieder gehäuft zu erleben. „Krone“-Innenpolitiker Klaus Knittelfelder schrieb in dieser Woche in einem Kommentar von der „Murks-Maxime“, zählte auf, was alles in jüngster Zeit unter Murks-Verdacht steht: vom Energiebonus, den man jetzt per Gutscheinen zu reparieren versucht - siehe oben - über die Impflotterie bis zur Impfpflicht. Die Liste lässt sich nach vorne und hinten beliebig fortsetzen. Da hatte man etwa eilig den Bonus für die Pandemie-„Helden“ aus dem medizinischen Bereich verkündet - doch bis zur Auszahlung dauerte es viele, viele Monate. Da wurden FFP2-Masken an die älteren Österreicher versendet - und es dauerte Monate. In dieser Woche versprach man das „Frühlingserwachen“ aus der Corona-Misere am 5. März. Was viele für übereilt halten. Etwas weniger „Speed“, ein bissl Tempo raus, dafür Projekte durchdenken und -planen - wie wär’s damit?