Victoria’s Secret engagiert Model mit Down-Syndrom

Auch Gucci hat Model mit Down-Syndrom

Als Victoria‘s-Secret-Model zu arbeiten, gilt als Auszeichnung in der Branche. Jirau tritt damit in die Fußstapfen von Top-Models wie Heidi Klum oder Giselle Bündchen. Doch das Unterwäsche-Label möchte nicht mehr nur mit Models mit perfekten Maßen setzen und hat sich einen Imagewandel zum Ziel gesetzt. Andere Modemarken haben das bereits vorgemacht: So engagierte das Luxuslabel Gucci vor wenigen Jahren Ellie Goldstein, die ebenfalls das Down-Syndrom hat.