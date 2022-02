Nach Hass-Welle: Shiffrin mit Videobotschaft

Mikaela Shiffrin ist nicht nur eine großartige Skifahrerin, sondern auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Das bewies die US-Damen nun einmal mehr in ihrem jüngsten Beitrag in den sozialen Netzwerken. In diesem will sie Menschen, die immer wieder mit Hassnachrichten konfrontiert sind, Mut machen. Und sie stellt klar: „Mein jüngster Post war nicht für die Hasser!“