Üble Beleidigungen: Shiffrin zeigt Nachrichten

„Alles nur noch ein Witz“

Nach den Ausfällen in ihren Paradedisziplinen Riesentorlauf und Slalom schrieb sie in Super-G. (9.) sowie Abfahrt (18.) zumindest an. Nach dem Ausscheiden im Kombislalom auf dem Weg zu Gold gestand sie jedoch: „Das fühlt sich alles nur noch wie ein Witz an.“