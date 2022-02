Desaströse Bilanz! Shiffrin durchlebt größtes Tief

Desaströse Bilanz

Aus im Riesentorlauf, Aus im Slalom, Neunte im Super-G, 18. in der Abfahrt und Aus in der Kombi. Eine desaströse Bilanz für einen Superstar wie Shiffrin: „Die Leute werden denken, ich kann mit Druck nicht umgehen. Und ja, ich spüre diesen Druck, natürlich. Aber ich habe gelernt, wie man es handhabt. In Schladming, in Sotschi, in Pyeongchang. Nur hier ...“