Mikaela Shiffrin: „So eine Idiotin bin ich“

Noch nie in ihrer Karriere war Mikaela Shiffrin so gehäuft mit den Buchstaben DNF konfrontiert. Did not Finish, also nicht im Ziel. Für die US-Amerikanerin wurden die Olympischen Spiele in China zum sportlichen Desaster. Man könne noch so gut vorbereitet sein, noch so viel Selbstvertrauen haben, manchmal funktioniere es, manchmal nicht. „Ich habe keine Idee, warum ich mir das immer wieder antue. Speziell nach einem Tag wie heute. Aber ich werde morgen wiederkommen und Parallel-Riesentorlauf trainieren, so eine Idiotin bin ich.“