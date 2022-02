Bei Jungen „brennt es an allen Ecken und Enden“

Die Corona-Krise hat vor allem bei jungen Menschen im Land enorme psychische Folgen. „Es brennt an allen Ecken und Enden“, erklärte Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Freitag. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) kündigte sie daher ein Projekt für besseren Zugang zu Psychotherapie für junge Menschen an.