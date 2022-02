Indigene drohen Coca-Cola mit Verkaufsstopp

In einem Brief setzen die Indigenen dem Unternehmen eine zehntägige Frist, um sich zur „missbräuchlichen Praxis“, die gegen das „nationale und internationale Menschenrechtssystem“ verstoße, zu äußern. Für den Fall, dass das Unternehmen nicht antwortet, drohten die Indigenen mit „gerichtlichen und kommerziellen Maßnahmen“, einschließlich des „Verbots des Verkaufs seiner Produkte in indigenen Gebieten“. Diese Drohung hat durchaus Wirkmacht, denn die indigenen Gebiete machen mit 33 Millionen Hektar fast ein Drittel des Landes aus.