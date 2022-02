„Keine Wunderheilungen“ durch Corona-Medikamente

Viele Rückschläge bei Suche nach Medikament

Diese Arzneien unterteilen sich in gänzlich neue Medikamente und „Repurposing“-Medikamente, also für einen anderen Zweck getestete Mittel, die für Covid-19 umgewidmet wurden. Bei Letzteren habe es viele Rückschläge gegeben, von Hydroxychloroquin gegen Malaria bis zum Pferde-Entwurmungsmittels Ivermectin, betonte Zeitlinger deren Wirkungslosigkeit gegen Covid-19. Ausnahmen seien Remdesivir und Molnupiravir, die ursprünglich gegen Ebola bzw. die Grippe getestet wurden. Tatsächlich neu gegen Covid entwickelt worden ist beispielsweise das laut Zeitlinger „in den nächsten Tagen bis Wochen“ in Österreich verfügbare Kombinationspräparat Paxlovid.