Trotz Medikament bleibt die Impfung das A und O

Warten auf Zulassung in der EU

Einen Fortschritt stellten die neuen Arzneimittel trotzdem dar: Es handelt sich um das in Großbritannien bereits zugelassene und schon in nächster Zukunft auch in Österreich in sehr beschränktem Ausmaß in einem Spezialprogramm zur Verfügung stehende Molnupiravir (Merck, Sharp und Dohme) sowie Paxlovid.