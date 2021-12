Auch Medikamente überzeugen Impfskeptiker nicht

Keine vollwertige Alternative für Impfung

Gleichzeitig könnten die neuen oralen Covid-19-Therapien auch unbegründete Hoffnungen erwecken: Fast ein Viertel der bereits Geimpften gaben fälschlicherweise an, damit könnte der Bedarf an Impfstoffen und an dritten Teilimpfungen reduziert werden. Auch hier bestehen offenbar bereits Fehleinschätzungen in der Öffentlichkeit.