„Man muss schon auffallen“

Was für den 39-Jährigen aber definitiv mehr zählt als das Aussehen, sind die inneren Werte seiner Saucen. „Ich verwende nur hochwertigste und natürliche Zutaten“, so Eder-Danananic. Eine Philosophie, die nicht nur in Dubai ankommt: „Familie Thiem mag am liebsten die Edition mit feiner Zitrus-Note“.