Die 13. Pension ist leider schon verplant

Heute bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich bekam von der Krankenkasse eine Rechnung über den Selbstbehalt für die Zahnprothese: 471 Euro muss ich bezahlen, 1890 Euro waren die Gesamtkosten. Jetzt muss ich fragen, ob ich sie in Raten zahlen kann. Ansonsten werde ich meine 13. Pension dafür verwenden, die bekomme ich aber erst am 30. April. Eigentlich war sie ja schon für neue orthopädische Schuhe gedacht, in die meine Einlagen passen. Ich brauche diese sogenannten Altweiberschuhe, weil mir durch meine Sprunggelenkserkrankung normale Schuhe viel zu eng sind.