New York entlässt rund 1500 städtische Mitarbeiter

Am Wochenende hatte Adams bekannt gegeben, dass es ab sofort eine Prämie in der Höhe von 100 US-Dollar (knapp 90 Euro) für alle New Yorker geben werde, die sich bis Ende Februar in einer von der Stadt betriebenen Impfstelle eine erste Dosis eines Corona-Vakzins verabreichen lassen. Damit will er die Impfquote weiter erhöhen.