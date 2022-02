Forscher arbeiten an Impfstoff, der inhaliert wird

Forscher an der McMasters University in Ontario in Kanada arbeiten an zwei Corona-Impfstoffen, die nicht gespritzt, sondern eingeatmet werden (Bild unten). Die neuen Vakzine werden über ein Gerät inhaliert, das sie vernebelt, die so entstandenen Aerosole gelangen direkt in die Lunge. In einer Phase-I-Studie hätten gezeigt, dass die Impfstoffe gegen das Ursprungsvirus und Varianten davon wirken würden, heißt es.