Unbemanntes NASA-Objekt stürzt plötzlich in Feld

Der Teleskop-Experimentapparat „PICTURE-D“ der Columbia Scientific Balloon Facility (CSBF) ist ein ballongestütztes System, das Exozodiakalscheiben – also Staub- und Trümmerscheiben um nahe Sterne – direkt im sichtbaren Licht abbildet, um deren Form, Staubpartikel und Wechselwirkungen mit Planeten zu untersuchen. Dies dient der Kalibrierung von Modellen für zukünftige Missionen zur Bildgebung von Exoplaneten und ermöglicht klarere Beobachtungen durch den Flug am Rand der Atmosphäre.