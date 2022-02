Gut fürs Klima: Neue Kunst aus alten Materialien

Schmuck ohne Gold und Silber

„Ich arbeite nicht exklusiv mit wiederverwendeten Materialien, aber so oft wie nur möglich“, so Price, die ursprünglich aus den USA stammt und seit dem Jahr 2012 am Traunsee wohnt. Der Charakter der Fundstücke bleibt bei ihr auch in deren neuen Rollen erhalten, etwa, wenn sie gebrauchte Gartenwerkzeuge oder altes Besteck verarbeitet. Obwohl sie sehr viel Schmuck herstellt, sucht man in ihrer Werkstatt Gold und Silber vergeblich: „Alltägliche Materialien, die meist übersehen werden, eignen sich doch perfekt für die Schmuckherstellung“, meint sie. Und macht so aus jedem Ring und jeder Kette ein Unikat - das schont das Klima und verleiht den Stücken gleichzeitig eine Aura der Besonderheit. In den Workshops in ihrem Atelier gibt die Künstlerin ihr Wissen gerne auch an alle Interessierten weiter: „Wichtig ist, über den Tellerrand zu schauen, oder wie wir auf Englisch sagen: Think outside the box!“